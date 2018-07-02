Курс юаня к доллару США упал до минимума с августа

Курс юаня к доллару США продолжил снижение в понедельник, опустившись до минимального уровня с августа.

Опасения, связанные с возможностью торговой войны между КНР и США, продолжает оказывать давление на юань. В понедельник негативом для китайской нацвалюты также стали слабые статданные.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне 2018 года возобновил снижение из-за сокращения производства и ослабления спроса на фоне напряжённости в торговых отношениях с США, свидетельствуют официальные данные.

Значение индикатора уменьшилось с 51,9 пункта в мае до 51,5 пункта в июне, объявило Государственное статистическое управление КНР.

"Ослабление юаня отражает рыночное давление на фоне ухудшения оценки роста экономики КНР, а также усиления напряженности в отношениях с США", - цитирует газета Financial Times аналитика по азиатским рынкам Oxford Economics Луиса Куиджса.

Курс юаня к доллару в ходе торгов 2 июля опускался до 6,7190 юаня/$1, что является самым низким значением с августа. По данным на 18:10 мск пара торгуется на уровне 6,6701/$1.

Офшорный юань подешевел на 0,7%, до 6,6826 юаня/$1.

Продолжающееся снижение курса юаня относительно доллара США вызвало у некоторых экспертов опасения, что Китай может использовать слабую нацвалюту как оружие в случае, если напряженность в отношениях с Вашингтоном усилится. Таким образом, торговая война, по их мнению, может перерасти в валютную войну.

Тем временем, аналитики Morgan Stanley полагают, что КНР не использует слабый юань в качестве инструмента борьбы с США.

Китайские власти, вероятно, предпримут меры для предотвращения беспорядочного ослабления нацвалюты, отмечают в Morgan Stanley.

"Мы не ожидаем, что Пекин потворствует существенному ослаблению юаня, - говорится в обзоре аналитиков Morgan Stanley во главе с Робин Син. - Китайский Центробанк начнет интервенции, если риск обесценивания юаня усилится".

Согласно прогнозу Morgan Stanley, курс юаня на конец третьего квартала 2018 года будет составлять 6,65 юаня/$1, на конец года - $6,6 юаня/$1.

Другие эксперты, однако, настроены менее оптимистично. Так, ING Groep NV, ухудшивший прогноз для курса юаня уже дважды за неделю, ожидает, что к концу года пара будет торговаться на уровне 7 юаней за $1.