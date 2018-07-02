Порошенко обсудил с руководством компании Unilever готовящиеся изменения в налоговой сфере

Законодательные инициативы, касающиеся изменений в налоговой сфере, которые сейчас прорабатывает Национальный инвестиционный совет при президенте Украины и которые направлены на поощрение иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину, обсудил президент Петр Порошенко в ходе встречи с исполнительным директором компании Unilever Полом Полманом.

Как сообщает официальный сайт главы государства, обсуждалась, в частности, замена налога на прибыль на налог на выведенный капитал, "который положительно воспринимается бизнес-средой в целом".

В свою очередь, генеральный директор Unilever Ukraine Василий Бовдилов подчеркнул "радикальные позитивные изменения в инвестиционном климате, которые произошли в Украине в последние два года".

На встрече также присутствовали замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив и глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

Unilever - производитель и поставщик продуктов питания, средств личной гигиены, косметической продукции и товаров по присмотру за домом.