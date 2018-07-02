Экономика

16:32 02.07.2018

Суд Лондона проведет очередное заседание по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

2 мин читать
Суд Лондона проведет очередное заседание по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона 3 июля проведет очередное заседание по иску ПриватБанка (Киев) против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний, сообщается в повестке заседаний суда.

Заседание назначено на 12:00 по лондонскому времени (14:00 кв – ИФ). Судьей в процессе выступит Тимоти Фанкорт (Timothy Fancourt).

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd детализировать информацию о некоторых операциях со средствами ПриватБанка, полученными от других лиц.

И.Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

Теги: #боголюбов #лондонский_суд #приватбанк #коломойский
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минфин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2022 г.

"Нова Пошта" решила прекратить работу с почтоматами "ПриватБанка" и расширить собственную сеть почтоматов

НБУ подал иски в Швейцарии и Украине против Коломойского

Киевский апелляционный админсуд до 13 декабря остановил рассмотрение апелляции НБУ на отмену распоряжения о проверке ПриватБанка

Данилюк обвиняет неназванных людей в зале Рады в попытке договориться по суду против Коломойского в Лондоне

ПриватБанк может быть готов к приватизации не ранее 2022г

"Укрпошта" с 25 мая запустит в отделениях сервис мгновенного кредитования ПриватБанка через POS-терминалы

Гаагский арбитраж вынес решение об ответственности и убытках по иску "Эверест Истейт" и экс-главы ПриватБанка к РФ

ПриватБанк в I квартале увеличил прибыль в 3,3 раза

Суд Лондона проведет очередное заседание по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Турция обсудят в Анкаре перспективы наращивания двустороннего ВТС

Рынок акций Украины начал торговую неделю ростом

МЭРТ инициирует обнуление ставки ввозной пошлины на пряжу для производства швейных ниток

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,3 грн/$1

50 иностранных компаний уйдут с рынка Ирана из-за восстановления санкций

НБУ разработал методические рекомендации по управлению рисками в платежных системах

Курс юаня к доллару США упал до минимума с августа

Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

Цены на нефть усилили снижение к вечеру

Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА