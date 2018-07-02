Экономика

16:18 02.07.2018

НБУ расширил доступ к первичным размещениям ОВГЗ

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НБУ расширил доступ к первичным размещениям ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) с целью активизации рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) внес изменения в порядок первичного размещения ценных бумаг.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, в рамках изменений первичные дилеры получают возможность выступать в качестве брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном размещении от своего имени по поручению и за счет своих клиентов.

Помимо этого, первичным дилерам предоставляется возможность зачислять облигации на собственный счет в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисления средств клиентом.

Документом также предусмотрено увеличение срока поступления средств от участников размещения до пяти с двух рабочих дней.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений в положение о порядке проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ" №72 от 26 июня 2018 года.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Теги: #нбу #овгз
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