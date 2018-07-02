Экономика

15:15 02.07.2018

Volkswagen Group намерена вложить 1 млрд евро в развитие индийских операций

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Volkswagen Group намерена вложить 1 млрд евро в развитие индийских операций

Volkswagen Group планирует инвестиции в Индию, рассчитывая увеличить долю на рынке страны, где германский автопроизводитель сталкивается с высокой конкуренцией со стороны южнокорейских компаний.

Volkswagen намерен инвестировать 1 млрд евро до 2021 года в расширение производственных мощностей в Индии, создание нового центра разработки продукции, а также в разработку автомобильной платформы, которая в дальнейшем будет использоваться в широком круге новых машин автоконцерна.

Эти меры, как ожидается, будут способствовать улучшению позиции Volkswagen на индийском рынке в условиях высокой конкуренции с такими автопроизводителями, как Maruti Suzuki, Hyundai, а также Honda.

Автоконцерн рассчитывает увеличить долю на индийском рынке до 5% к 2025 году, заявил Бернхард Майер, глава Skoda Auto, являющейся частью Volkswagen Group. Б.Майер отвечает за развитие операций Volkswagen Group на индийском рынке, пишет Dow Jones.

Теги: #volkswagen
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