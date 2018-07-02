"Авиалинии Антонова" обеспечат по заказу Siemens транспортировку энергооборудования для новых электростанций в Боливии

Украинские "Авиалинии Антонова", мировой оператор супертранспортника Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, обеспечит по заказу германской Siemens транспортировку энергооборудования общим тоннажем порядка 2 тыс. тонн для строящихся компанией новых теплоэлектростанций в Боливии.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке авиаперевозок уникальных крупногабаритных грузов (УНГ), украинский оператор выполнит в интересах германского заказчика в рамках проекта 12 транспортных рейсов из Чили в Боливию. "Первый рейс с энергооборудованием тоннажем свыше 150 тонн обеспечен 27 июня, выполнение контракта планируется завершить в течение месяца", - уточнил источник.

Согласно официальным данным Siemens, в комплект поставки входят 14 газовых турбин SGT-800, 11 паровых турбин SST-400 с конденсаторами, 22 парогенератора и система управления SPPA-T3000. Энергооборудование предназначено для расширения мощностей принадлежащих и эксплуатируемых боливийской Ende Andina теплоэлектростанций Termoelectrica del Sur, Termoelectrica de Warnes и Termoelectrica Entre Rios.

По данным германской компании, реализация проекта, обеспечиваемого в рамках подписанного в мае 2016 года соглашения между Siemens и Ende Andina, и являющегося частью всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Siemens и Министерством энергетики Боливии, позволит увеличить генерирующие мощности Национальной объединенной энергосистемы Боливии на 66%.

"Авиалинии Антонова"- структурное подразделение ГП "Антонов", один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн и супертранспортника Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн. С 2006 года "Авиалинии Антонова" сотрудничают с германским Бундесвером по программе НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.

ГП "Антонов"- украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".