Экономика

14:12 02.07.2018

Украина в I полугодии снизила добычу газа на 0,9%

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Украина в I полугодии снизила добычу газа на 0,9%

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 0,9% (на 95,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 10 млрд 202,5 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

В том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 7 млрд 534,9 млн куб. м (+0,8% к январю-июню-2017), ПАО "Укрнафта" – 520,2 млн куб. м (-15%), другими компаниями – 2 млрд 147,4 млн куб. м (-2,8%).

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В июне-2018 добыча газа составила 1 млрд 698,2 млн куб. м (-0,3% к июню-2017), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 249,4 млн куб. м (-0,3%), "Укрнафты" – 87,3 млн куб. м (-10,2%), других компаний – 361,5 млн куб. м (+2,5%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% (на 453,2 млн куб. м) – до 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании – на 8,6% (на 351 млн куб. м), до 4 млрд 437,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #газ #добыча
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