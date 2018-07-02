Экономика

14:11 02.07.2018

ФПУ возмущена промедлением со стороны правительства и Рады повышения минимальной зарплаты до 4200 грн

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ФПУ возмущена промедлением со стороны правительства и Рады повышения минимальной зарплаты до 4200 грн

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) возмущена промедлением со стороны Кабинета министров и Верховной Рады повышения минимальной заработной платы в 2018 году.

"Федерация профсоюзов Украины как наиболее многочисленное профсоюзное объединение в Украине, представляющее интересы более 5 млн членов профсоюзов, возмущена затягиванием правительством и Верховной Радой Украины принятия решения о повышении минимальной заработной платы в 2018 году до уровня фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц", - говорится в заявлении ФПУ.

В Федерации считают, что повышение минимальной зарплаты в 2017 году вдвое до уровня фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3200 грн – положительно отразилось на уровне жизни граждан.

"Установление законом "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" минимальной заработной платы с 1 января 2018 года в размере 3723 грн на уровне, ниже на 7,2% от фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах января этого года (4011 грн), стало шагом назад в обеспечении гарантированного государством минимального уровня оплаты труда", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время этот разрыв вырос до 11,6% (фактический прожиточный минимум для трудоспособных лиц в ценах апреля этого года – 4213 грн).

ФПУ утверждают, что такой уровень минимальной зарплаты не гарантирует работающему человеку "спасения от бедности".

В Федерации напомнили, что правительству было поручено на основе мониторинга выполнения госбюджета-2018 по итогам первого квартала изучить возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн в месяц с второго квартала 2018 года.

"Однако правительство и Верховная Рада не спешат с принятием указанного решения, традиционно аргументируя это отсутствием средств в государственном бюджете", - констатируют в ФПУ.

В связи с этим профсоюзы призывают Раду и Кабмин как можно скорее обеспечить повышение размера минимальной зарплаты со второго квартала 2018 года до фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно – не менее 4200 грн.

Теги: #фпу #зарплата
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