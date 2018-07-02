"Укртранснафта" выплатила "Нафтогазу" 1,6 млрд грн дивидендов за 2017 год

ЧАО "Укртранснафта" выплатило своему единственному акционеру – НАК "Нафтогаз Украины" 1 млрд 605 млн грн дивидендов за 2017 год, сообщила пресс-служба компании.

"Укртранснафта" 12 июня 2018 года выплатила акционеру дивиденды в сумме 1,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Размер дивидендов равен 75% чистой прибыли предприятия за прошлый год.

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Как сообщалось, в прошлом году "Укртранснафта" выплатила дивиденды в размере 4 млрд 182 млн грн.