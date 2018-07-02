Меры по либерализации системы ВТС могут стать "воротами" для прихода иностранного инвестора в ОПК Украины

Принятые руководством Украины меры по либерализации отечественной системы ВТС могут стать "воротами" для прихода иностранного инвестора в ОПК страны, отмечают в украинском оборонном секторе.

"Принятые решения свидетельствуют, что власть осознала необходимость шагов по либерализации действующей системы ВТС. Однако, как предполагается, это не столько "уступка" украинским частным оборонным компаниям, сколько, скорее, "открытие ворот" для захода иностранных оборонных компаний в Украину", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак в среду.

Оценивая наполнение заявленной реформы системы ВТС, собеседник агентства выразил уверенность, что предоставленное оборонным компаниям всех форм собственности право на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность является базовым условием для работы зарубежного инвестора в Украине, а также гарантией того, что он будет чувствовать себя "хозяином ситуации" при условии создания здесь оборонного производства.

"Не секрет, что одна из главных текущих проблем украинского оборонного рынка - ограниченный объем гособоронзаказа (ГОЗ): его доля в общем объеме заказов рентабельного оборонного производства, согласно имеющимся оценкам, может составлять до 2/10. Тогда как 8/10 оборонной продукции инвестору нужно будет экспортировать. Прежде это означало, что инвестор должен согласовать планы экспорта с "Укроборонпромом" и отдать 15% прибыли госпосреднику, чего инвестор, понятно, делать не готов", - пояснил он свое мнение, уточнив: "Примером может служить "зависший" проект создания в Украине нового завода боеприпасов по стандартам НАТО с участием известных западных оборонных компаний".

"При условии, что закрепленные решением СНБО и указом президента меры по либерализации системы ВТС будут реализованы на практике, эта ситуация может поменяться", - отметил эксперт.

В связи с этим В.Бадрак также акцентировал, что заявленная властями либерализация внешнеэкономической деятельности в ОПК напрямую связана с готовящейся приватизацией украинской оборонной промышленности.

"Для Украины приватизация ОПК – это, в первую очередь, инструмент для обеспечения притока инвестиций, которые могут стать ресурсом для финансирования перспективных оборонных разработок", - пояснил он, сообщив, что на сегодняшний день в ОПК Украины на базе НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского" уже создан украинский аналог Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США DARPA – GARDA.

Директор ЦИАКР выразил уверенность, что создание гибкой, не "завязанной" на госструктуры системы отбора и внедрения перспективных оборонных разработок является важным элементом реформы ОПК и украинской оборонной реформы в целом.

"Вполне логично ожидать, что начатая "разгерметизация" отечественной системы ВТС может дать "всплеск" прихода инвесторов в оборонный сектор: главное, чтобы инвестор понимал механизм формирования прибыли своего оборонного производства в Украине", - подчеркнул он.

По мнению В.Бадрака, следующим шагом реформы должно стать решение вопроса ценообразования на оборонную продукцию.

"На данном этапе это, в первую очередь, возврат к ограничениям рентабельности по формуле "5/30" (5% по комплектующим военной продукции и 30% - по остальным затратам - ИФ), утвержденным премьером в январе и отмененным Кабинетом министров в феврале с подачи Минобороны. Если инвестор будет понимать, что может планировать гарантированный процент прибыли от работ по ГОЗ, вполне возможно, что Украина будет им рассматриваться уже как цивилизованный рынок оборонной продукции", - резюмировал собеседник агентства.

Как сообщалось, меры по либерализации действующей системы ВТС Украины закреплены решением СНБО от 26 июня 2018 года "О совершенствовании госполитики по обеспечению ВСУ и других воинских формирований оборонной продукцией иностранного производства" и введены в действие указом президента №185/20 от 26 июня.

Принятые меры включают, в частности: предоставление украинским производителям вооружений и военной техники (ВВТ) всех форм собственности права на осуществление без участия госпосредников экспорта продукции собственного производства и импорта оборонной продукции для потребностей собственного производства; возможность самостоятельного импорта оборонной продукции частными оборонными предприятиями, имеющими прямые дилерские контракты с зарубежными производителями ВВТ; право на осуществление прямых закупок ВВТ по импорту в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), при условии, что они не производятся в Украине, силовыми структурами, включая Министерство обороны.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, в настоящее время СНБО совместно с с Кабмином и Верховной Радой отрабатывает закрепление на уровне законодательства снятия действующих ограничений по приватизации госпредприятий ОПК и привлечению инвестиций в оборонную промышленность.

Ожидается, что либерализация системы ВТС государства позволит существенно ускорить процесс перевооружения армии современными образцами ВВТ в условиях ограниченных возможностей оборонного бюджета, а также повысить конкурентоспособность украинского ОПК на мировых рынках вооружений.

Согласно данным украинского военного ведомства, в последние годы в структуре исполнителей ГОЗ порядка 50% составили частные оборонные компании.

По некоторым экспертным оценкам, создание равных условий для свободной работы на внешних рынках вооружений, как для госспецэкспортеров, так и для частных оборонных компаний, позволит Украине кратно повысить объемы экспорта ВВТ более чем до $3 млрд в год.

Как отмечают в украинском оборонном секторе, сформированная в других исторических условиях госмонополия в системе ВТС Украины "стимулирует" отток из страны капитала и оборонных технологий, а также сдерживает развитие вооружений и процесс полноценного перевооружения армии.