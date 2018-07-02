Экономика

10:31 02.07.2018

Еврокомиссия ожидает ответных мер на автомобильные пошлины США по всему миру на $300 млрд

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Еврокомиссия ожидает ответных мер на автомобильные пошлины США по всему миру на $300 млрд

Штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд, говорится в письме Европейской комиссии американскому министерству торговли.

Документ оказался в распоряжении Financial Times.

Брюссель впервые прямо отреагировал на заявления Вашингтона о возможном введении пошлин на автомобили из ЕС и других стран, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил в интервью Fox News, что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с США "так же плохо", как Китай. Он полностью отверг предположения о том, что его выпады в адрес европейских союзников контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять, чтобы совместно решить вопрос о китайской торговле.

"Европейский союз, возможно, так же плох, как и Китай, только меньше. То, что они с нами делают, просто ужасно", - сказал Д.Трамп, описывая, как он выразился, "ситуацию с автомобилями".

По мнению Еврокомиссии, расследование Вашингтона о том, представляют ли иностранные автомобили и автокомпоненты угрозу для национальной безопасности США, может стать началом полномасштабной торговой войны по всему миру, а также может отрицательно сказаться на занятости в американском автопроме, которые обеспечивает работой более 4 млн человек.

В документе также утверждается, что подобная торговая политика США "может привести к еще одному случаю несоблюдения международного права... и нанести дальнейший ущерб репутации США".

Уже несколько автопроизводителей предупредили о пагубных последствиях потенциальных американских пошлин на ввозимые в страну автомобили и компоненты для них. В пятницу к ним присоединился крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors Co. (GM), который сообщил, что будет вынужден повысить цены на свою продукцию на несколько тысяч долларов за автомобиль. При этом конкурентоспособность GM может ухудшиться, что приведет к потере рабочих мест в США.

Германский концерн BMW, который в США собирает автомобили на заводе в Южной Каролине и экспортирует 70% из них, предупредил, что результатом таких пошлин будут снижение его инвестиций и сокращение рабочих мест, в первую очередь на американских предприятиях.

Д.Трамп 22 июня пообещал ввести новые пошлины со ставкой 20% на импорт всех автомобилей из ЕС в США. Позднее он заявил о возможности распространения пошлин и на другие страны и регионы.

Теги: #еврокомиссия
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