Азербайджан привлек синдицированный кредит на $750 млн под гарантии MIGA на газопровод TANAP

Компания Canub Qaz Dehlizi (CQD, "Южный газовый коридор") привлекла синдицированный кредит в размере $750 млн под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) на строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP), говорится в сообщении компании, опубликованном в субботу.

Соглашение предусматривает привлечение под гарантии правительства Азербайджана и MIGA кредитных средств в размере $500 млн и 215 млн евро.

Компани СQD создана для эффективного управления проектами "Стадии-2" разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале ЗАО составляет 49%, государства - 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Церемония ввода в строй TANAP состоялась 12 июня 2018 года в городе Эскишехир в Турции.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубопровода будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).