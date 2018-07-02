Экономика

10:28 02.07.2018

Азербайджан привлек синдицированный кредит на $750 млн под гарантии MIGA на газопровод TANAP

2 мин читать

Компания Canub Qaz Dehlizi (CQD, "Южный газовый коридор") привлекла синдицированный кредит в размере $750 млн под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) на строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP), говорится в сообщении компании, опубликованном в субботу.

Соглашение предусматривает привлечение под гарантии правительства Азербайджана и MIGA кредитных средств в размере $500 млн и 215 млн евро.

Компани СQD создана для эффективного управления проектами "Стадии-2" разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале ЗАО составляет 49%, государства - 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Церемония ввода в строй TANAP состоялась 12 июня 2018 года в городе Эскишехир в Турции.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубопровода будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Теги: #газопровод #кредит #азербайджан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины за май почти не изменилась

KfW предоставляет "ОТП Лизинг" субординированный кредит в размере $17 млн

Украина и Азербайджан обсудили поставку нефти Azeri Light на украинские и европейские НПЗ

ЕБРР может предоставить "Астарте" до $20 млн долгосрочного кредита

Газопровод TANAP введен в строй

Украина надеется в будущем на поставки газа по Трансанатолийскому газопроводу - Порошенко

Алиев на встрече с Порошенко пригласил Украину к участию в Южном газовом коридоре

Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК "Корсар"

Газопровод TANAP наладит "газовый мост" между Каспийским регионом и Европой - Шефчович

IFC досрочно подписала контракт с Agrofusion

ПОСЛЕДНЕЕ

Tesla вышла на целевой уровень производства Model 3 в объеме 5 тыс. машин в неделю

Жилфонд Украины в 2017 г. увеличился на 0,7%

МВФ предоставил Молдове еще $34 млн на поддержку реформ

"Укртранснафта" выплатила "Нафтогазу" 1,6 млрд грн дивидендов за 2017 год

Украина в I полугодии сократила транзит газа на 7%

Меры по либерализации системы ВТС могут стать "воротами" для прихода иностранного инвестора в ОПК Украины

Украина вошла в июль с запасами в ПХГ 11,2 млрд куб. м газа

Еврокомиссия ожидает ответных мер на автомобильные пошлины США по всему миру на $300 млрд

Доллар растет к большинству валют, мексиканский песо дорожает после выборов президента

Нефть резко дешевеет из-за заявлений Трампа, Brent у $78,15

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА