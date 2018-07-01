Экономика

13:54 01.07.2018

В Одессе практически остановилось оформление импортных грузов

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В Одессе практически остановилось оформление импортных грузов

Оформление импортных грузов в контейнерах на Одесской таможне практически остановилось, сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина" представители сразу нескольких компаний-импортеров.

По словам одного из собеседников агентства, в последние дни свои грузы оформляют только компании, которые занимаются исключительно "белым" импортом, однако количество таких грузов незначительное. В свою очередь импортеры, которые использовали какие-либо схемы по минимизации платежей, не подают свои грузы к оформлению из-за опасений быть уличенными в подобных действиях и получить соответствующие санкции.

В свою очередь, другой собеседник агентства отметил, что, по его данным, в порту скопилось уже более 4 тыс. контейнеров, которые их владельцы не подают к оформлению. По всем этим контейнерам департамент администрирования таможенных платежей ГФС Украины направил на Одесскую таможню информацию о возможных рисках и требование проконтролировать достоверность сведений в таможенных декларациях реальным грузам. Кроме того, в Одессу прибыли сотрудники департамента для контроля ситуации на местном уровне.

В пресс-службе Одесской таможне корреспонденту "Интерфакс-Украина", в свою очередь, сообщили, что таможня в штатном режиме и готова осуществить оформление грузов, как только их владельцы или представители подадут их к оформлению.

"Мы оформляем грузы, по законодательству, только в том случае, если собственник этого груза или уполномоченное им лицо подает груз к оформлению. Если они по каким-то причинам не подают груз к оформлению, соответственно, мы его и не оформляем… Если и есть какие-то моменты, то они связаны не с работой таможни, а с собственниками грузов", - сказала агентству пресс-секретарь таможни Елена Гусева.

При этом она допустила возможность определенных колебаний статистики оформлений из-за длинных выходных и последних нововведений в сфере таможенного контроля.

Как сообщалось, 20 июня Кабмин поддержал план действий по усиленной борьбе с контрабандой и разрешил полицейским круглосуточно контролировать таможенников. Премьер также пообещал разрушить "серые" схемы на таможне и жестоко наказывать нарушителей.

Кроме того, Кабмин намерен инициировать уголовную ответственность за контрабанду через госграницу Украины.

Теги: #таможня #грузы #импорт #одесса
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