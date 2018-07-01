Предприятия торговли и сферы услуг начали округлять цены

С 1 июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в Украине в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общей суммы чека при наличных расчетах.

Будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Они будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Ранее директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко выразил уверенность, что "правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов". Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн грн в год", - сказал В.Зайвенко.

При этом он добавил, округление будет использоваться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - добавил он.

При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.