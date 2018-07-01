Экономика

11:33 01.07.2018

Предприятия торговли и сферы услуг начали округлять цены

2 мин читать
Предприятия торговли и сферы услуг начали округлять цены

С 1 июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в Украине в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общей суммы чека при наличных расчетах.

Будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Они будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Ранее директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко выразил уверенность, что "правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов". Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн грн в год", - сказал В.Зайвенко.

При этом он добавил, округление будет использоваться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - добавил он.

При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

Теги: #нбу #расчеты #торговля #копейки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Профицит платежного баланса Украины в мае-2018 снизился на 8,3%

НБУ получил от белорусского Паритетбанка заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

Украинские банки в мае получили чистую прибыль в размере 2,088 млрд грн

НБУ и Crane Currency договорились о сотрудничестве в сфере изготовления денежных знаков

ВТБ Банк повысил адекватность капитала вдвое к нормативу - НБУ

Рада приняла закон "О валюте"

Ослабление интереса инвесторов к emerging markets пока слабо затрагивает валютный рынок Украины – НБУ

НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Юнисон"

Валовый внешний долг Украины в I кв.-2018 сократился на 0,2%

НБУ попросит банки ускорить назначение независимых директоров набсоветов

ПОСЛЕДНЕЕ

Канада повышает ввозные пошлины на ряд американских товаров

Канадская Brookfield&Partners вошла в проект строительства IT-парка во Львове стоимостью $160 млн

Стокгольмский арбитраж встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" о скидке на газ

Гройсман: Повышение пенсий происходит автоматически

Решение Апелляционного суда Свеа касается только приостановки взыскания $2,6 млрд с Газпрома на территории Швеции - Витренко

Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО

Канада введет пошлины на импорт товаров из США на $12,6 млрд, включая виски и туалетную бумагу

ЕЭК начала антидемпинговое расследование по оцинкованному прокату из КНР и Украины

Делегаты очертили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества с Украиной на Второй международной конференции в Копенгагене

"Нафтогаз" намерен подать в Апелляционный суд Свеа дополнительное обращение по приостановлению исполнения решения Стокгольмского арбитража

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА