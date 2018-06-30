Решение Апелляционного суда Свеа касается только приостановки взыскания $2,6 млрд с Газпрома на территории Швеции - Витренко

Решение Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) оставить в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Нафтогаз " (РФ) не касается уже взысканных с "Газпрома" сумм и распространяется лишь на территорию Швеции, заявляет главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Решение шведского апелляционного суда касается исключительно временной приостановки принудительного взыскания 2,6 млрд дол с Газпрома, причем автоматически приостанавливается только взыскание на территории Швеции. Во всех других странах, где мы взимаем средства с Газпрома, решение по этому вопросу будут принимать местные суды", - написал Ю.Витренко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Таким образом, приостановка взыскания никоим образом не касается 2,1 млрд дол, которые уже были взысканы с Газпрома - по решению арбитража эти средства были зачислены в оплату за уже полученный газ. Таким образом, 2,1 млрд дол было уже получено в виде газа… До этого благодаря победе по первому делу у арбитража, по контракту на поставку газа, сумма задолженности за полученный газ была уменьшена практически наполовину, а 56 млрд дол задолженности по положению "бери или платы" было полностью отменено", - добавил он.

Ю.Витренко высказал уверенность, что вышеупомянутые $2,6 млрд с "Газпрома" все же будут взысканы. "Это будет сложный процесс, поскольку Газпром всеми правдами и неправдами пытается не выполнять решения международного арбитража. Но мы и здесь выигрываем. Приостановка принудительного взыскания у Швеции является временной - до тех пор, пока не будут рассмотрены наши аргументы об необоснованности позиции "Газпрома" остановить принудительное взыскание на время рассмотрения обжалования решения арбитража. Мы рассчитываем, что скоро приостановка будет отменена", - пояснил коммерческий директор НАК "Нафтогаз".

Как сообщил в четверг "Газпром", Апелляционный суд округа Свеа принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными. Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - подчеркнули в концерне.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам, нежели заявили в "Газпроме". "Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - сообщили в компании о своих намерениях.