ЕЭК начала антидемпинговое расследование по оцинкованному прокату из КНР и Украины

ЕЭК начала антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката, который поставляют КНР и Украина, на основании заявления, поданного ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и ПАО "Северсталь".

Объектом расследования является листовой и рулонный холоднокатаный прокат и горячекатаный прокат, оцинкованный горячим способом, с покрытием алюминиево-цинковыми сплавами, говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Евразийского экономического союза

Сославшись на данные заявителей, ЕЭК информирует, что в 2017 году оцинкованный прокат из КНР и Украины поставлялся на территорию ЕАЭС по демпинговым ценам. Демпинговая маржа по поставкам оцинкованного проката на таможенную территорию ЕАЭС превышала размер минимально допустимой и составила 16,4% для производителей КНР и 25,6% - для производителей Украины.

Основным производителем оцинкованного проката в Украине является группа "Метинвест", выпускающая данную продукцию на входящем в группу Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.).

"Метинвест" поставляет оцинкованную продукцию в страны Восточной Европы и СНГ.

В марте 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил "Метинвесту" приобрести завод ООО "Юнистил" (Unisteel) по производству холоднокатаного оцинкованного плоского проката (Кривой Рог Днепропетровской обл.).

Завод ООО "Юнистил" по производству холоднокатаного оцинкованного плоского проката мощностью более 100 тыс. тонн в год стоимостью $24 млн был построен в 2007-2010гг. Завод оснащен оборудованием компании Dongbu Machinary Co., LTD (Южная Корея).

Уставный капитал ООО "Юнистил" - 6 млн 9,5 тыс. грн.

ММК им. Ильича входит в холдинг "Метинвест", основными акционерами которого являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".