Экономика

20:00 28.06.2018

"Нафтогаз" намерен подать в Апелляционный суд Свеа дополнительное обращение по приостановлению исполнения решения Стокгольмского арбитража

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В НАК "Нафтогаз Украины" заявляют, что информация от российского "Газпрома" о решении Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) оставить в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" не соответствует действительности.

"Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) сегодня решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом". Сегодняшнее заявление "Газпрома" о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы НАК.

В компании пояснили, что данное решение означает: изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительная часть обоснования транзитного решения была якобы написана административным секретарем.

В то же время, отметили в НАК, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам. "Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - сообщили в компании о своих намерениях.

Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций, таким образом, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях.

Как сообщил в четверг "Газпром", Апелляционный суд округа Свеа принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными. Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - подчеркнули в концерне.

"Суд признал, что аргументы "Газпрома" "об ином лице", которое писало решение по транзитному арбитража, неубедительны. Но нашел другую причину, чтобы приостановить взыскание дальше. Мы представим дополнительные аргументы и в этом", - уточнила пресс-служба "Нафтогаза".

Как отмечается, запрет касается только процесса взыскания и только в Швеции. Собственно решение арбитража по транзитному контракту остается в силе и продолжает действовать. Для других юрисдикций это решение апелляционного суда Швеции не является обязательным

"Так что Газпром платить будет", - подытожили в пресс-службе НАК, опровергая противоположные утверждения российских СМИ.

Теги: #нафтогаз #газпром #украина #суд
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