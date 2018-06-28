Экономика

16:25 28.06.2018

"Газпром": суд отказал "Нафтогазу" в отмене приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту

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"Газпром": суд отказал "Нафтогазу" в отмене приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, сообщила российская монополия.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными", - отмечается в сообщении.

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - подчеркивает концерн.

"Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #транзит #стокгольмский_арбитраж
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