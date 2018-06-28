Экономика

15:01 28.06.2018

Uber ввел ограничения по лимиту времени вождения для повышения безопасности поездок

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Uber ввел ограничения по лимиту времени вождения для повышения безопасности поездок

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, ввела лимит времени вождения для водителей в системе, распространив его в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), включая Украину, с целью повышения безопасности водителей и пассажиров.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Uber запускает на платформе новую функцию, которая побуждает водителя выходить из приложения для отдыха как минимум на 6 часов после 12 часов нахождения за рулем.

"Несмотря на то, что водители в Украине проводят в среднем только 22 часа в неделю на платформе Uber, вождение в состоянии сонливости или усталости может стать проблемой для всех участников движения на дороге. Согласно официальным сообщениям Европейской Комиссии, усталость является основным фактором значительной части дорожно-транспортных происшествий (от 10 до 20%). Внедрение новой функции призвано помочь повысить безопасность поездок как для пассажира, так и для водителя, при этом сохраняя ту гибкость работы на платформе, которую ценят водители", - подчеркивают в Uber.

Указанная функция подсчитывает время вождения, позволяя водителям следить за тем, как долго они находятся за рулем; отправляет периодические уведомления, когда приближается 12-часовой лимит времени вождения, и затем, когда достигнуто максимальное время нахождения за рулем, автоматически переходит в автономный режим продолжительностью шесть часов.

По данным компании, 12 часов совокупного времени за рулем включают в себя: время нахождения в режиме онлайн и в движении, время по пути следования до пункта посадки пассажира, а также время в поездке.

Через шесть часов водители смогут снова подключиться к платформе, чтобы иметь возможность принимать заказы.

Uber работает в более чем 600 городах более 70 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 года, работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Как сообщалось, компания Uber намерена к концу 2018 года запустить в Украине сервис доставки еды UberEATS.

Теги: #отдых #труд #uber #водители
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