Экономика

18:16 27.06.2018

Нефть резко дорожает на данных о падении запасов в США

1 мин читать
Нефть резко дорожает на данных о падении запасов в США

 Цены на нефть эталонных марок активно растут в ходе торгов в среду на данных о рекордном падении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 кв 27 июня повысилась на $1,46 (1,91%) - до $77,77 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $1,75 (2,48%) - до $72,28 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 года.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе, сообщил о снижении запасов на 9,23 млн баррелей. Аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3 млн баррелей.

Вместе с тем резервы бензина увеличились на 1,156 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 15 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки. Импорт вырос на 114 тыс. б/с, до 8,357 млн б/с, тогда как экспорт подскочил на 626 тыс. б/с, до рекордных 3 млн б/с.

Другой рекорд зафиксировали НПЗ, перерабатывавшие 18,1 млн баррелей нефти в сутки.

Теги: #цены #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Иранскую нефть невозможно убрать с мирового рынка так быстро, как этого требуют США - министерство нефти Ирана

США требуют от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября - Госдеп

Нефть марки WTI слабо меняется в цене, Brent подешевела до $74,3 за баррель

Добыча нефти ОПЕК+ в июле может вырасти на 250-400 тыс. б/с

Страны ОПЕК и не-ОПЕК приняли решение о росте добычи нефти на 1 млн б/с до выхода на 100%-ное исполнение сделки

Нефть выросла в пятницу на решении ОПЕК, Brent подорожала до $75,55 за баррель

Нефть дорожает после заседания ОПЕК, цена Brent поднялась до $74,22 за баррель

Нефть дорожает на информации о решениях ОПЕК, цена Brent выросла до $74,62 за баррель

ОПЕК договорились в целом об увеличении добычи на 1 млн б/с, но реальный рост будет на уровне 600 тыс. б/с

Саудовская Аравия способна за 3 месяца увеличить нефтедобычу на 2 млн б/с

ПОСЛЕДНЕЕ

Профицит платежного баланса Украины в мае-2018 снизился на 8,3%

Реальная зарплата в Украине в мае возросла на 2,9% - Госстат

Uber намерен до конца 2018г запустить в Украине сервис доставки еды

GE поставит ДТЭК цифровую подстанцию для Приморской ВЭС

США отменили антидемпинговую пошлину для нитрата аммония из Украины – Минагропрод

НБУ вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп.

"Центрэнерго" предоставит ОНПЗ финпомощь на 0,25 млн грн для оплаты охраны

Jaguar Land Rover планирует начать производство электромобилей в Китае

Аккумулятор электромобиля Tesla загорался еще дважды после аварии во Флориде

Темп развития ВИЭ в Украине во II кв.-2018 составил 1,7 раза – НКРЭКУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА