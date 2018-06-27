Экономика

17:56 27.06.2018

Реальная зарплата в Украине в мае возросла на 2,9% - Госстат

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Реальная зарплата в Украине в мае возросла на 2,9% - Госстат

 Реальная заработная плата в Украине в мае 2018 года выросла на 2,9% по сравнению с апрелем-2018 и на 14,1% по сравнению с маем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,9%, в годовом измерении – на 27,6%, составив 8725 грн, тогда как в апреле она составляла 8480 грн, марте - 8382 грн, феврале - 7828 грн, январе - 7711 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года наблюдался в Запорожской (30,7%), Днепропетровской (29,7%), Житомирской (29,4%), Закарпатской (29,0%), Черниговской (28,7%), Винницкой (28,6%), Тернопольской (28,4%), Черновицкой (28,2%), Волынской (28,1%), Ивано-Франковской и Полтавской (по 28,0%), Киевской и Сумской (по 27,6%), Львовской (26,1%) областях и г. Киеве (25,8%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 31,3% и 30,9% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г. Киеве – 13286 грн, самый низкий - в Черновицкой области (6775 грн).

В мае 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 47,5%), профессиональной, научной и технической деятельности (38,4%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (30,6%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (29,2%), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах (27,2%), промышленности (28,8%), строительстве (26,6%), финансовой и страховой деятельности (24,8%), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (24,5%), информации и телекоммуникаций (21,8%), в сфере временного размещения и организации питания (20,7%);), операций с недвижимым имуществом (20,3%).

Теги: #госстат #зарплата
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