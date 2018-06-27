США отменили антидемпинговую пошлину для нитрата аммония из Украины – Минагропрод

Министерство торговли США с 12 июня 2018 года прекратило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония из Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По итогам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, Министерством торговли США принято решение о прекращении с 12 июня мер в отношении украинского нитрата аммония в связи с окончанием срока их применения", - говорится в сообщении.

Антидемпинговая пошлина в отношении нитрата аммония из Украины была введена США с сентября 2001 года на уровне 156,3%.