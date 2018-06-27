Экономика

16:55 27.06.2018

США отменили антидемпинговую пошлину для нитрата аммония из Украины – Минагропрод

1 мин читать
США отменили антидемпинговую пошлину для нитрата аммония из Украины – Минагропрод

Министерство торговли США с 12 июня 2018 года прекратило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония из Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По итогам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, Министерством торговли США принято решение о прекращении с 12 июня мер в отношении украинского нитрата аммония в связи с окончанием срока их применения", - говорится в сообщении.

Антидемпинговая пошлина в отношении нитрата аммония из Украины была введена США с сентября 2001 года на уровне 156,3%.

Теги: #сша #антидемпинг #пошлина #минагропрод
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аккумулятор электромобиля Tesla загорался еще дважды после аварии во Флориде

Иранскую нефть невозможно убрать с мирового рынка так быстро, как этого требуют США - министерство нефти Ирана

США требуют от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября - Госдеп

Торговая война с Китаем может обернуться против СПГ-сектора США - глава Total

ЕС и США обсудили поддержку энергореформ в Украине

Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт машин из ЕС по ставке 20%

Украинцам для внутреннего потребления достаточно пятой части урожая пшеницы - Шеремета

НБК призвал инвесторов к спокойствию в условиях эскалации торгового спора между КНР и США

Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США

ПОСЛЕДНЕЕ

GE поставит ДТЭК цифровую подстанцию для Приморской ВЭС

НБУ вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп.

"Центрэнерго" предоставит ОНПЗ финпомощь на 0,25 млн грн для оплаты охраны

Jaguar Land Rover планирует начать производство электромобилей в Китае

Темп развития ВИЭ в Украине во II кв.-2018 составил 1,7 раза – НКРЭКУ

Eni и INA подписали соглашение о возможном строительстве газового соединительного трубопровода

Новый закон о валюте сократит количество исков от недобросовестных должников - мнение

Министр инфраструктуры требует увольнений в Службе автодорог Тернопольской области за обход ProZorro

Укрэксимбанк направил на выплату дивидендов 588 млн грн

Норвегия рассматривает возможность расширения инвестиций в украинский энергосектор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА