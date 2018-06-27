Экономика

16:39 27.06.2018

НБУ вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп.

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НБУ вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп.

 Национальный банк Украины (НБУ) вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп.

Согласно постановлению НБУ №71 от 25 июня, которое вступает в силу 1 августа, тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 коп. - 20 грн за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп.- 35 грн на 1 тыс. штук, тогда как номиналами 1,2,5 и 25 коп. – остается бесплатным.

В настоящее время подкрепление касс банков монетами бесплатное.

Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Они будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения.

Теги: #нацбанк #кассы #монеты
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