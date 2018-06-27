Экономика

16:30 27.06.2018

"Центрэнерго" предоставит ОНПЗ финпомощь на 0,25 млн грн для оплаты охраны

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"Центрэнерго" предоставит ОНПЗ финпомощь на 0,25 млн грн для оплаты охраны

 Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" предоставит ГП "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (ОНПЗ) возвратную финансовую помощь на 0,25 млн грн для оплаты услуг по охране общественной безопасности и порядка, сообщило "Центрэнерго" в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Соответствующее решение наблюдательный совет "Центрэнерго" принял на заседании 27 июня.

Как сообщалось, ранее Окружной админсуд Киева оставил в силе распоряжение Кабинета министров Украины №632-р от 13 сентября 2017 года о передаче имущественных комплексов ПАО "Одесский НПЗ" и ООО "Энергия и газ Украины" (когенерационная установка на Одесском НПЗ) в управление Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Предприятие находится в управлении ФГИУ, готовиться к приватизации.

Теги: #финпомощь #охрана #онпз #центрэнерго
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