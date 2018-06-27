Темп развития ВИЭ в Украине во II кв.-2018 составил 1,7 раза – НКРЭКУ

В Украине в апреле-июне 2018 года введены в эксплуатацию новые генерирующие объекты на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) общей установленной мощностью 109,6 МВт, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года, сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

"Объекты ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) составляют 99% введенных мощностей", - уточняется в сообщении.

По данным комиссии, во втором квартале введена в эксплуатацию ветроустановка мощностью 3,2 МВт, СЭС общей мощностью 106,1 МВт, станция на биогазе мощностью 0,3 МВт.

Таким образом, по состоянию на 27 июня Украина располагает ВЭС общей установленной мощностью 515,4 МВт, СЭС – 947,5 МВт, станциями на биомассе - 43,8 МВт, биогазе – 41 МВт, малыми ГЭС мощностью – 95,6 МВт.

Общая установленная мощность ВИЭ – 1643,4 МВт (без учета аннексированного Крыма, где ранее были запущены объекты ВИЭ общей мощностью 494,9 МВт).

На сегодня доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Украине составляет 1,9%, доля в общей стоимости электроэнергии – 8,5%.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.