Eni и INA подписали соглашение о возможном строительстве газового соединительного трубопровода

Хорватская INA и итальянская Eni подписали соглашение о сотрудничестве для оценки возможности реализации строительства газового соединительного трубопровода между Хорватией и Италией.

Согласно сообщению Eni, инициатива направлена на задействование существующей инфраструктуры, используемой для добычи газа на шельфе Адриатического моря.

Соединение будет способствовать повышению степени интеграции, надежности поставок, конкурентоспособности и устойчивости хорватского рынка, а также итальянского рынка, поскольку инфраструктура будет способна управлять обратными потоками. Кроме того, развитие этой инициативы укрепит позиции Италии как газового хаба в Европе.

На прошлой неделе компании сообщили, что INA покупает у Eni 100% ее дочерней компании Eni Croatia. После этого Eni выйдет с нефтегазового рынка Хорватии, где она присутствует с 1996 года.