Новый закон о валюте сократит количество исков от недобросовестных должников - мнение

Новый закон "О валюте" сократит количество исков от недобросовестных должников о недействительности кредитных договоров и договоров финансового поручительства из-за отсутствия валютной лицензии, считает советник юридической фирмы Aequo Евгений Левицкий.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что согласно данному закону, банкам валютные лицензии не нужны, достаточно наличия банковской лицензии, а резидентам Украины по общему правилу не нужны дополнительные разрешения для заключения договоров, которые предусматривают исполнение в иностранной валюте.

"Уверен, что такая определенность положительно отобразится на судебной практике, а исков недобросовестных должников о недействительности договоров (кредитных и финансового поручительства) из-за отсутствия лицензии станет существенно меньше", - сказал он.

Вместе с тем, юрист отметил, что это касается только тех договоров, которые будут заключены после вступления закона в силу.

"Исторические договоры по-прежнему остаются в условной зоне риска", - сказал он.

По словам юриста, недобросовестные заемщики часто использовали зарегулированность валютного законодательства в Украине для уклонения от финансовой ответственности и невозвращения кредитных средств, выданных в иностранной валюте.

Одной из схем для невозврата кредита, в частности, являлись попытки признать недействительными кредитные договоры и договоры финансового поручительства на том основании, что у банка или поручителя нет или не было лицензии на осуществление валютных операций.

"Несмотря на то, что суды к таким искам в большинстве случаев подходили здраво и отказывали в их удовлетворении (т.к. договор, в котором установлено валютное обязательство, и фактическое исполнение валютного обязательства – это разные вещи, которые разведены во времени), должники инициировали их с технической целью затянуть рассмотрение судебного дела на годы и притормозить процесс взыскания долга", - сказал он.

При этом Е.Левицкий отметил, что закон содержит общие положения, которые отсылают к специальному регулированию Национального банка Украины, которое, в настоящее время еще не разработано.

"В большинстве случаев у НБУ есть большая дискреция, а это значит, что в похожих ситуациях регулятор волен принимать любые решения, даже противоположные, ссылаясь на особенности вопроса и фактические обстоятельства", - сказал он.

Юрист прогнозирует, что такие полномочия, скорее всего, "приведут к волне исков об обжаловании решений НБУ и создаст дополнительную нагрузку на административные суды, которые рассматривают данную категорию дел.

"Споры, возникающие из дискреционных полномочий государственных органов, - вопрос сложный, а в судебной практике еще не выработан единый подход к их разрешению", - подчеркнул Е. Левицкий.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" проголосовали 228 народных депутатов.

По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона "О валюте" даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.