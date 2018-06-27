Министр инфраструктуры требует увольнений в Службе автодорог Тернопольской области за обход ProZorro

Министр инфраструктуры Владимир Омелян призывает отправить в отставку руководство Тернопольской Службы автомобильных дорог (САД) за попытки обойти конкурсные процедуры ProZorro путем дробления закупок.

"Такое впечатление, что обходить законодательство Остап Бендер учился в Тернопольской САД. Альтернативы немедленному увольнению я не вижу", – написал В.Омелян на своей странице в Facebook, обращаясь к руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Поводом для подобного заявления министра послужил отчет о тендерных закупках Тернопольской САД, опубликованный ранее неправительственной организацией CoST Ukraine.

Согласно ему, в период с 14 по 25 июня Тернопольская САД при выборе подрядчиков для текущего и среднего ремонта дорога поделило их на участки по 400 м, что позволило ей заключать прямые договоры, избегая открытых торгов.

За указанный период САД, в частности, заключила 39 договоров с ООО "Авакс Проф" на 5,94 млн грн, 96 – с ООО "БМбуд на 13,57 млн грн и 25 договоров с ДП "Тернопольский облавтодор" на 2,86 млн грн.