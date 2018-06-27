Норвегия рассматривает возможность расширения инвестиций в украинский энергосектор

Норвегия рассматривает возможность расширения инвестиций в энергетический сектор Украины, заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде (Ine Marie Eriksen Søreide).

"Мы продолжим предоставлять поддержку энергоэффективности, реформам, нашему диалогу с "Нафтогазом", корпоративному управлению... Мы также смотрим на то, как нам расширить эту поддержку", - сказала И.Эриксен Сёрейде в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в среду в Копенгагене (Дания).

Она отметила, что реформаторские усилия Украины в последние годы стимулируют поток инвестиций в энергетический сектор Украины, в частности, в возобновляемую энергетику. "Однако мы бы хотели, чтобы больше инвестиций проходило между Украиной и Норвегией в обоих направлениях", - добавила глава норвежского МИД, подчеркнув при этом, что инвестиции могут быть возможными как результат эффективных структурных реформ.

"По-настоящему независимый Антикоррупционный суд станет лишь катализатором частных инвестиций", - сказала она.

При этом И.Эриксен Сёрейде указала на то, что даже предвыборные настроения не должны помешать Украине реализовать поставленные цели, чтобы ожидания западных партнеров остались на высоком уровне.