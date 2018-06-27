Экономика

13:36 27.06.2018

Группа "Метинвест" намерена заместить "отжатые" боевиками в ОРДЛО активы

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Группа "Метинвест" намерена заместить "отжатые" боевиками в ОРДЛО активы

 Горно-металлургическая группа "Метинвест" заинтересована в налаживании партнерства с другими компаниями или приобретении новых активов с целью замещения своих предприятий, находящиеся на временно неподконтрольной Украине территории, управление которыми акционеры утратили с 15 марта 2017 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на интервью генерального директора компании Юрия Рыженкова.

По данным Bloomberg, "Метинвест" намерен заместить металлургические и угольные активы, захваченные боевиками более года назад.

При этом Ю.Рыженков отметил, что группа заинтересована в производстве полуфабрикатов или сырья в Украине и производстве готовой продукции в странах-конечных потребителях, напомнив, что в апреле компания завершила реструктуризацию долга и может сосредоточиться на развитии бизнеса.

"Мы потеряли контроль над этими активами в марте 2017 года более года назад, и с тех пор у нас не было никаких отношений с этими активами или каких-либо контактов с этими активами, мы даже не знаем, что там происходит. Теперь мы ищем какое-то партнерство, СП или слияния и поглощения. Мы также ищем некоторые угольные активы, желательно на местах в Украине", - сказал гендиректор, которого цитирует агентство Bloomberg.

Ю.Рыженков также сказал, что в краткосрочной перспективе компания получит преимущества от введения администрацией Д.Трампа пошлин на сталь, но эти меры в долгосрочной перспективе повредят компании, если ЕС примет ответные меры.

"Метинвест" в США, в основном, поставляет чугун, который используется сталелитейными предприятиями, и эта продукция нужна в США. Но "Метинвест" продает стальные полуфабрикаты в ЕС, и в случае повышения импортных тарифов в Европе это отразится и на поставках группы.

"Мы немного обеспокоены ответными мерами, которые будут введены на других рынках, особенно в Европейском союзе, где мы являемся одним из крупнейших игроков", - сказал Ю.Рыженков, добавив, что ответные меры нанесут ущерб мировой экономике и экономике США и вызовут "спираль" инфляции.

Как сообщалось, группа "Метинвест" 15 марта 2017 года заявила об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на временно не контролируемых властями Украины территориях Донецкой и Луганской областей (НКТ). В частности, был утерян контроль над ЧАО "Енакиевский металлургический завод", ЧАО "Макеевский металлургический завод", ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и ООО "Метален".

"Метинвест" - вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года возросла в 5,2 раза - до $617 млн грн с $118 млн в 2016 году.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #активы #метинвест #оккупация #донбасс
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