Экономика

13:00 27.06.2018

НКРЭКУ утвердила розничные цены на э/э для промпотребителей на III кв.

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НКРЭКУ утвердила розничные цены на э/э для промпотребителей на III кв.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), рассчитала и утвердила розничные тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей на третий квартал 2018 года.

Для большинства промпотребителей (23 из 32 энергокомпаний) тарифы незначительно увеличатся по сравнению со вторым кварталом. Наибольший рост тарифов будет для промпотребителей "Тернопольоблэнерго" (+2,3% и 2,1% в зависимости от класса потребления), наибольшее снижение – для клиентов "Энергия-Новый Раздел" (-1,9% и -1,6%).

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Как сообщалось, тарифы для небытовых потребителей рассчитываются исходя из средней прогнозной цены закупки электроэнергии, технологических расходов в местных сетях, тарифов на распределение и поставку.

Прогнозная оптовая рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию на первый квартал 2018 года увеличилась на 9,5% – до 1495,46 грн/МВт-ч (без НДС). На II-IV кварталы 2018 года ОРЦ будет увеличена еще на 6,1% – до 1586,69 грн/МВт-ч (без НДС). В целом среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС), что на 15,4% больше среднегодовой ОРЦ на 2017-й (1353,66 грн/МВт-ч).

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #электроэнергия #промпотребители #цена #нкрэку
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