Экономика

12:19 27.06.2018

Гройсман предлагает создать международную группу высокого уровня по наработке совместной программы действий для реформ в Украине

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Гройсман предлагает создать международную группу высокого уровня по наработке совместной программы действий для реформ в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает создать международную группу высокого уровня по наработке совместной программы действий для дальнейшего реформирования в стране.

"Я думаю, что было бы абсолютно справедливо, если бы мы с вами по результатам сегодняшней конференции - конференции наших партнеров и союзников - создали группу высокого уровня, где бы мы оценили реальное состояние дел и совместно сформировали программу действий, где четко будет определено, какие инструменты необходимы обеспечить, чтобы стабильность, прогнозируемость и успешность была прогнозирована", - сказал он в среду в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).

Премьер отметил, что в ближайшие годы Украина будет проходить пик долговых обязательств и это, в том числе, требует новых подходов по доступу страны к новым финансовым инструментам в "новой реальности".

Кроме того, во вступительной речи В.Гройсман рассказал об успехах правительства за последний год, а также о планах на будущее.

Он также призвал международных партнеров к совместным действиям.

Теги: #гройсман #правительство #программа #реформы
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