Минфин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2022 г.

Министерство финансов Украины утвердило стратегию развития ПриватБанка (Киев) до 2022 года, сообщается в пресс-релизе банка.

"И.о. министра финансов Оксана Маркарова подписала приказ об одобрении стратегии развития АО КБ "ПриватБанк", утвержденной ранее независимым наблюдательным советом финансового учреждения", - указано в сообщении.

Документ, в частности, предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

"Утвержденная стратегия базируется на динамических прогнозах роста рынка, поэтому банк будет максимально гибким в своих усилиях по стимулированию розничного сегмента и кредитовании малого и среднего бизнеса. Взвешенное участие в корпоративном сегменте позволит установить оптимальный баланс между финансовой привлекательностью и рисками", - цитирует пресс-служба банка председателя наблюдательного совета ПриватБанка Энгина Акчакоча.

Стратегией предусматривается, что в 2022 году ПриватБанк получит 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд грн, без учета средств, которые ПриватБанк намерен вернуть через суды.

"Мы считаем, что практическая имплементация положений стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиций на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый наблюдательный совет банка", - сказала О.Маркарова, которая цитируется в сообщении банка.