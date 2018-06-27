Экономика

11:04 27.06.2018

"Делойт и Туш" проведет аудит информационных систем ГФС, ГКСУ и Минфина на предмет их стабильности и безопасности

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"Делойт и Туш" проведет аудит информационных систем ГФС, ГКСУ и Минфина на предмет их стабильности и безопасности

 Аудиторская компания "Делойт и Туш" в рамках грантового проекта по укреплению системы управления государственными ресурсами проведет аудит информационных систем Государственной фискальной службы (ГФС), Государственной казначейской службы (ГКСУ) и Министерства финансов, сообщил Минфин.

Согласно сообщению министерства, аудит должен проводиться с мая по октябрь этого года, сумма гранта составила $249 тыс.

Аудит ИКТ будет включать внутреннюю комплексную оценку и обзор независимых информационных систем, которые используются в указанных ведомствах, с акцентом на стабильность инфраструктуры и программного обеспечения, пробелы в его функциональности и безопасность информационно-комуникационных технологий (ИКТ).

Согласно договору, компания также должна подготовить отчет по аудиту ИКТ с соответствующими рекомендациями и предоставить правительству необходимую информацию для подготовки стратегии ИКТ в сфере управления государственными финансами.

Теги: #аудит #гфс #гксу #минфин
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