Госбюджет за 5 мес.-2018г выполнен с дефицитом 9,2 млрд грн – Минфин

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов на сайте.

Согласно его данным, общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017-го. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1 млрд грн.

При этом Минфин отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года – до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% - до 337,7 млрд грн.

Поступления от налогов выросли на 18,3% - до 298 млрд грн. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль – на 77,9% до 50,6 млрд грн. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% - до 13,1 млрд грн.

Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) выросли на 18,3% за пять месяцев этого года к аналогичному периоду 2017-го - до 147,4 млрд грн, в то же время на 14,4% выросло возмещение НДС – до 54,8 млрд грн. В то же время доходы бюджета от налога на доходы с физических лиц (НДФЛ) выросли на 22,5% - до 34,1 млрд грн.

Неналогвые поступления выросли на 68% до 68 млрд грн, в том числе 32 млрд грн – средства, перечисленные Национальным банком Украины, 8 млрд грн – плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.

Минфин добавляет, что сводный бюджет Украины за январь-май 2018 года был сведен с профицитом 14,58 млрд грн, тогда как в прошлом году за аналогичный период профицит сводного бюджета составил 50,5 млрд грн.

Доходы сводного бюджета за пять месяцев выросли на 14,5% - до 468,1 млрд грн, расходы – на 26,5% - до 454,3 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

По данным Национального банка (НБУ), дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,85 млрд грн, что на 31,9%, или 22,4 млрд грн, ниже показателя 2016 года. Доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, а расходы – на 22,5%, до 839,24 млрд грн.