"Укртрансгаз" объявил тендеры на закупку газа ожидаемой стоимостью 21,2 млрд грн

ПАО "Укртрансгаз" 22-23 июня объявило 12 тендеров на закупку газа для производственно-технологических нужд и балансировки суммарным объемом 2,437 млрд куб. м и общей ожидаемой стоимостью 21 млрд 202 млн грн (без НДС).

Тендерные предложения принимаются до 23-24 июля (зависимо от лота), аукционы состоятся 28-29 августа.

Конечная стоимость газа, подлежащая оплате "Укртрансгазом" в пользу победителей тендеров, будет определяться с учетом котировок на германском газовом хабе NetConnect Germany (NCG) в период поставки топлива.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.