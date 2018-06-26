Львов разместил облигации на 440 млн грн

Львовский городской совет разместил трехлетние облигации серий "G" и "H" на общую сумму 440 млн грн с номинальной доходностью 17,89% годовых, сообщила пресс-служба государственного Ощадбанка (Киев), выступившего андеррайтером.

"Облигации внутреннего местного займа Львовского горсовета серии "G" и "H" на сумму 440 млн грн Ощадбанк сегодня (во вторник – ИФ) разместил на фондовой бирже ПФТС. Размещение облигаций Львовского горсовета является первым размещением муниципальных облигаций в Украине за четыре года: в последний раз подобное размещение состоялось в 2014 году. Номинальная доходность облигаций составляет 17,89% годовых, срок обращения – три года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры города", - говорится в сообщении.