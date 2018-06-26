"Укрнафтобуриння" вышло на суточный дебит свыше 2 млн куб.м. газа за счет пробуренной на Сахалинском месторождении скважины №20

ЧАО "Укрнафтобуриння" вышло на дебит свыше 2 млн куб. м газа за счет пробуренной на Сахалинском месторождении скважины №20, сообщила пресс-служба компании.

"Укрнафтобуриння" успешно освоило скважину №20, в результате суточный дебит на Сахалинском месторождении достиг рекордной отметки – свыше 2 млн куб. м природного газа. При испытании горизонта В-16 на глубине 5 тыс. м получен коммерческий приток газоконденсатной смеси (с новой залежи - ИФ) дебитом 260 тыс. куб. м газа и 50 тонн газового конденсата", - отмечают в компании.

Основным подрядчиком "Укрнафтобуриння" при строительстве скважины №20 выступило ООО "Буровая компания Укрбурсервис".

Как сообщалось, "Укрнафтобуриння" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский р-н Харьковской обл.). Эксплуатирует 24 газоконденсатных и нефтегазовых скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Совладельцами "Укрнафтобуриння" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.