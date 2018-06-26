EBA поддерживает внедрение системы аукционов при стимулировании ВИЭ

Европейская бизнес ассоциация (EBA) поддерживает внедрение системы аукционов при стимулировании развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщила ассоциация.

"Важным шагом является внедрение аукционов для купли-продажи электроэнергии, что будет содействовать равномерному развитию отрасли и привлечению инвестиций. Ведь победителем аукциона будет компания, которая сможет предложить лучшую, самую низкую цену … Если принцип аукциона не будет внедрен, может возникнуть риск роста цен на электроэнергию и отсутствия платежей по тарифам, нарушения прав инвесторов", - отмечают в пресс-службе EBA.

В EBA добавляют, что подготовили предложения по совершенствованию законопроектов о внедрении аукционов, в частности, по срокам подписания договоров PPA: просят учесть их при доработке нормативных актов.

Как сообщалось, депутаты комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Александр Домбровский, Лев Пидлесецкий и еще 15 парламентариев из разных фракций 7 июня 2018 года зарегистрировали законопроект №8449 о внедрении системы аукционов при стимулировании развития ВИЭ.

Позже в парламенте были зарегистрированы еще шесть альтернативных законопроектов по данному вопросу.

Европейская бизнес ассоциация - неправительственная организация, объединяющая более 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Была создана в 1999 году. Инициатором ее создания была Европейская Комиссия, которая заинтересована в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании двусторонних связей Украина-ЕС.