Экономика

16:07 26.06.2018

"Ассоциация газового рынка Украины" просит премьера помочь в разрешении ситуации с долгами за небалансы газа

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"Ассоциация газового рынка Украины" просит премьера помочь в разрешении ситуации с долгами за небалансы газа

"Ассоциация газового рынка Украины" обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой помочь в разрешении ситуации с долгами за небалансы газа, сообщил глава объединения Александр Овдиенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы считаем, что отопительный сезон 2018-2019 гг. находится под угрозой. В связи с этим обратились с письмом к правительству", - сказал он.

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В ассоциации считают незаконной практику, когда НАК "Нафтогаз Украины" отказывается подтверждать номинации теплокоммунэнерго-должников, а дальнейшее их потребление квалифицирует, как несанкционированное, выставляя облгазам счета за балансировку системы.

"Призываем вас, совместно с руководителями местного самоуправления, включиться в решение проблемы искусственных долгов, созданных НАК "Нафтогаз Украины". Необходимо придать им максимальной публичности, создать рабочие группы с привлечением специалистов коммунального хозяйства, правоохранителей, общественных активистов и СМИ, иначе уже этой зимой без централизованного отопления могут остаться сотни городов", - говорится в письме ассоциации к премьеру.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины", опираясь на статью 12 "Положения о спецобязанностях на рынке газа (PSO)", утвержденного постановлением Кабмина №187 от 22 марта 2017 года, отказывается подтверждать номинации тепловиков на поставку газа при уровне расчетов за предыдущий период ниже 90% и отсутствии договора реструктуризации.

Дальнейший отбор газа такими тепловиками оператор ГТС ПАО "Укртрансгаз" квалифицирует как несанкционированный, издается предписание обл-, или горгазу об отключении потребителя. Поскольку обл- и горгаз в отопительный период отключить теплогенерирующее предприятие не в состоянии – "Укртрансгаз" начинает выставлять уже обл-, или горгазу счета за балансировку.

Согласно законодательству, газ для балансировки "Укртрансгаз" закупает на рыночных условиях, а плату за балансировку выставляет, умножив его цену на 1,2 – таким образом, стоимость балансировки в разы превышает цену газа для населения (в рамках PSO).

В свою очередь обл-, или горгаз имеет право выставить счета за балансировку теплогенерирующему предприятию, умножив сумму, выставленную "Укртрансгазом" на два. Вместе с тем, обл- и горгазы считают такую практику противоречащей здравому смыслу.

Теги: #нафтогаз #газ #гройсман #облгазы #долги
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