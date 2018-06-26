Экономика

14:58 26.06.2018

Ryanair в конце октября запустит рейс из Киева в польский Быдгощ

1 мин читать
Ryanair в конце октября запустит рейс из Киева в польский Быдгощ

 Ryanair, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик, 31 октября запустит новый рейс из Киева в Быдгощ – административный центр Куявско-Поморского воеводства в Польше.

"+1 рейс Ryanair из Борисполя в Польшу уже этой осенью. Всего 17 направлений только этой компании между Украиной и ЕС. И этой осенью будут еще приятные сюрпризы от перевозчика №1 в Европе!" – написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омеляен.

Согласно системе бронирования Ryanair, полеты в Быдгощ будут осуществляться два раза в неделю – по средам и воскресениям. В настоящее время цены стартуют от EUR22 в одну сторону.

С учетом этого рейса Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши и по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу и одно – в Великобританию.

Теги: #рейс #ryanair #польша
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Электротяжмаш" завершил поставку 62 двигателей польской Newag

Аэропорт "Борисполь" намерен к началу июля завершить переговоры по слотам с Ryanair

Годовая прибыль Ryanair выросла на 10%, до рекорда

Ryanair рассматривает возможность открытия в Украине собственного дата-центра

Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аеропортами об открытии рейсов в 2019 г.

ZAMMLER планирует к концу 2019г закупить в Польше более 100 грузовиков

Польша возбудила дело из-за реализации "Северного потока 2" в обход ее запрета, грозит партнерам штрафом в 10% выручки

Польша возбудила дело из-за реализации "Северного потока 2" в обход ее запрета, грозит партнерам штрафом в 10% выручки

Польский ритейлер CCC планирует до 2021г открыть 50 магазинов в Украине

Польша и Словакия приняли инвестрешение по строительству газопровода-перемычки

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрнафтобуриння" вышло на суточный дебит свыше 2 млн куб.м. газа за счет пробуренной на Сахалинском месторождении скважины №20

EBA поддерживает внедрение системы аукционов при стимулировании ВИЭ

"Ассоциация газового рынка Украины" просит премьера помочь в разрешении ситуации с долгами за небалансы газа

Готовность к отопительному сезону в Украине составляет около 28% - Минрегион

Законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов может быть внесен осенью – Госрезерв

Стартовая цена конфискованных у "Газпрома" 40,2% акций "Газтранзита" снижена на 25%

Торговая война с Китаем может обернуться против СПГ-сектора США - глава Total

Киевсовет принял ДПТ для легализации "Жемчужины Троещины" Войцеховского

"Спецтехноэкспорт" официально подтвердил смену руководителя

Нацкомфинуслуг намерена ужесточить требования к руководителям финансовых организаций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА