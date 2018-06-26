Экономика

14:49 26.06.2018

Торговая война с Китаем может обернуться против СПГ-сектора США - глава Total

2 мин читать
Торговая война с Китаем может обернуться против СПГ-сектора США - глава Total

 Торговая война американского президента Дональда Трампа с Китаем может обернуться против США, если страна сократит экспорт газа, полагает глава французской Total Патрик Пуянне.

США строят СПГ-терминалы в Луизиане и считают развитие этой отрасли, поддерживаемое ростом добычи сланцевой нефти, ключевым фактором для улучшения сальдо торгового баланса.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Этот план, однако, не будет работать без Китая, который наращивает потребление СПГ наиболее быстрыми темпами в мире, заявил П.Пуянне в ходе проходящей в Вашингтоне 27-й Всемирной газовой конференции (World Gas Conference 2018).

По его оценкам, ископаемые виды топлива станут одной из крупнейших статей американского экспорта в ближайшие годы.

"Торговая война с такими странами, как Китай, будет губительна для американского СПГ-сектора, - цитирует П.Пуянне агентство Bloomberg. - Пытаясь добиться балансировки внешнеторгового дефицита, стоит учитывать, что СПГ и нефть являются частью уравнения".

Более сильный, чем ожидалось, спрос на СПГ в Китае вызвал у инвесторов оптимизм в отношении рынка, который еще год назад оценивался довольно пессимистично при слабых перспективах появления новых проектов и заключения долгосрочных контрактов, отметил П.Пуянне.

Китай резко увеличил закупку СПГ в течение первых пяти месяцев текущего года и опередил Японию, став крупнейшим импортером СПГ.

"Я надеюсь, мы не потеряем китайский рынок", - заявил П.Пуянне, отметив, что пока не видит сигналов влияния торгового спора на экспорт СПГ из США.

Total является вторым по величине в мире экспортером СПГ и рассчитывает увеличить свою долю на этом рынке до 10% к 2020 году. Бизнес компании в США является ключевым для реализации этой стратегии: здесь компании принадлежат доли в двух экспортных терминалах. Кроме того, Total закупает газ у Cheniere Energy Inc., ставшей первым экспортером сланцевого газа из США.

Несмотря на опасения, имеющиеся у П.Пуянне, Total пока не намерена менять инвестиционные решения в отношении США.

Штаты будут производить дешевый газ в течение многих будущих десятилетий, а международные споры могут быстро ослабнуть, заявил П.Пуянне.

Теги: #сша #китай #total #спг
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС и США обсудили поддержку энергореформ в Украине

Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт машин из ЕС по ставке 20%

Еврокомиссия начала расследование ограничений поставок катарского СПГ

НБК призвал инвесторов к спокойствию в условиях эскалации торгового спора между КНР и США

Китай может обложить дополнительными пошлинами нефть, газ и уголь из США

Сенат США утвердил военный бюджет

Китайская Seraphim поставит солнечные панели на 246 МВт для электростанции ДТЭК

США отменят антидемпинговую пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры

Китай пообещал немедленно дать симметричный ответ на американские пошлины

ПОСЛЕДНЕЕ

Стартовая цена конфискованных у "Газпрома" 40,2% акций "Газтранзита" снижена на 25%

Ryanair в конце октября запустит рейс из Киева в польский Быдгощ

Киевсовет принял ДПТ для легализации "Жемчужины Троещины" Войцеховского

"Спецтехноэкспорт" официально подтвердил смену руководителя

Нацкомфинуслуг намерена ужесточить требования к руководителям финансовых организаций

Кабмин предлагает Раде отложить до апреля 2019 года реорганизацию двух инспекций в Госэнергонадзор

Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания

"Укртрансгаз" объявил тендер по выбору подрядчика для реконструкции компрессорной станции "Яготин" за 2,5 млрд грн

Аграрные и промышленные ассоциации просят премьера решить проблему дефицита грузовых вагонов и подвижного состава

Покупательная способность гривни с 1996 года снизилась в 14 раз - НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА