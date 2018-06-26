Торговая война с Китаем может обернуться против СПГ-сектора США - глава Total

Торговая война американского президента Дональда Трампа с Китаем может обернуться против США, если страна сократит экспорт газа, полагает глава французской Total Патрик Пуянне.

США строят СПГ-терминалы в Луизиане и считают развитие этой отрасли, поддерживаемое ростом добычи сланцевой нефти, ключевым фактором для улучшения сальдо торгового баланса.

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Этот план, однако, не будет работать без Китая, который наращивает потребление СПГ наиболее быстрыми темпами в мире, заявил П.Пуянне в ходе проходящей в Вашингтоне 27-й Всемирной газовой конференции (World Gas Conference 2018).

По его оценкам, ископаемые виды топлива станут одной из крупнейших статей американского экспорта в ближайшие годы.

"Торговая война с такими странами, как Китай, будет губительна для американского СПГ-сектора, - цитирует П.Пуянне агентство Bloomberg. - Пытаясь добиться балансировки внешнеторгового дефицита, стоит учитывать, что СПГ и нефть являются частью уравнения".

Более сильный, чем ожидалось, спрос на СПГ в Китае вызвал у инвесторов оптимизм в отношении рынка, который еще год назад оценивался довольно пессимистично при слабых перспективах появления новых проектов и заключения долгосрочных контрактов, отметил П.Пуянне.

Китай резко увеличил закупку СПГ в течение первых пяти месяцев текущего года и опередил Японию, став крупнейшим импортером СПГ.

"Я надеюсь, мы не потеряем китайский рынок", - заявил П.Пуянне, отметив, что пока не видит сигналов влияния торгового спора на экспорт СПГ из США.

Total является вторым по величине в мире экспортером СПГ и рассчитывает увеличить свою долю на этом рынке до 10% к 2020 году. Бизнес компании в США является ключевым для реализации этой стратегии: здесь компании принадлежат доли в двух экспортных терминалах. Кроме того, Total закупает газ у Cheniere Energy Inc., ставшей первым экспортером сланцевого газа из США.

Несмотря на опасения, имеющиеся у П.Пуянне, Total пока не намерена менять инвестиционные решения в отношении США.

Штаты будут производить дешевый газ в течение многих будущих десятилетий, а международные споры могут быстро ослабнуть, заявил П.Пуянне.