Киевсовет принял ДПТ для легализации "Жемчужины Троещины" Войцеховского

Киевский городской совет на заседании во вторник принял детальный план территории (ДПТ) в границах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе Киева, позволяющий легализовать ЖК "Жемчужина Троещины" Анатолия Войцеховского.

Соответствующее решение поддержал 61 депутат.

"(В этом ДПТ – ИФ) учли и проблемы "Жемчужины Троещин" (жилой комплекс невозможно подключить к инженерным сетям без его легализации – ИФ). Можно будет также построить жилье для обманутых инвесторов "Элита Центра", - цитируется мэр Киева Виталий Кличко в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

По словам представителя "Института генерального плана города Киева" Николая Рымара-Щербины, представлявшего проект ДПТ на заседании горсовета 21 июня, документ предусматривает строительство жилья, торгового центра, двух жилых кварталов со школой, двух детсадов, больницы и поликлиники, роддома, ледового стадиона, спорткомплекса. Кроме того, инфраструктура микрорайона будет включать многоэтажный гараж и многоэтажный паркинг, а также две станции метрополитена.

По данным представителя Института генплана, в микрорайоне проживает 93 тыс. населения, перспективное количество населения – 112 тыс. человек.

В то же время, по мнению депутата Киевсовета от "Свободы" Михаила Будилова, данный документ позволяет построить 1 млн кв. м жилья, что усугубит инфраструктурные проблемы в микрорайоне.

"Этот ДПТ только усугубит ситуацию в микрорайоне: он предусматривает 1 млн кв. м нового коммерческого жилого строительства, что означает около 50 тыс. нового населения. Это огромная нагрузка", – заявил он во время обсуждения ДПТ на предыдущем заседании горсовета.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины в конце октября 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении застройщика А.Войцеховского, подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений и создании организованной преступной группы.

А.Войцеховский был задержан 15 июля 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн, создании организованной преступной группы и других преступлениях.

Печерский райсуд г.Киева избрал А.Войцеховскому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 14 млн грн, после внесения которого он должен находиться по месту своего фактического проживания.