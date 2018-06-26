Экономика

14:14 26.06.2018

"Спецтехноэкспорт" официально подтвердил смену руководителя

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"Спецтехноэкспорт" официально подтвердил смену руководителя

И.о. директора ГХВП "Спецтехноэкспорт" назначен заместитель директора Владислав Бельбас вместо возглавлявшего компанию с декабря 2014 года Павла Барбула, сообщила во вторник пресс-служба "Спецтехноэкспорта".

"Сообщаем, что 25 июня Павел Барбул завершил выполнение функций директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", - информирует пресс-служба в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании.

"П.Барбул возглавлял "Спецтехноэкспорт" с 26 декабря 2014 года - сначала как и.о. директора, с 3 февраля 2015 года - как директор предприятия. 26 июня 2018 года исполняющим обязанности директора ГХВП "Спецтехноэкспорт" назначен Владислав Бельбас. До этого, с 22 октября 2014 года В. Бельбас работал заместителем директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", - сообщает пресс-служба.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник источник в оборонном секторе, П.Барбул уволен с должности по согласию сторон, приказом госконцерна "Укроборонпром" от 25 июня. На своей странице в Facebook в тот же день сам П.Барбул сообщил, что завершает работу в "Спецтехноэкспорте" в должности директора и планирует сотрудничать с компанией в дальнейшем в качестве советника.

Согласно официальным данным сайта компании, П.Барбул пришел в "Укроборонпром" в 2014 году: до назначения руководителем "Спецтехноэкспорта" он занимал должность директора департамента управления активами госконцерна. До этого – руководитель созданного с его участием в 2012 году ООО "Юридическая фирма "Вокс Легум".

По данным из открытых источников, до прихода в систему ВТС на должность замдиректора "Спецтехноэкспорта" в октябре 2014 года, В.Бельбас занимал должность директора ООО "Дозор-Авто" (ранее ООО "Богдан-Восток-Авто").

Теги: #укроборонпром #кадры #спецтехноэкспорт
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