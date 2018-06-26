Экономика

13:46 26.06.2018

Нацкомфинуслуг намерена ужесточить требования к руководителям финансовых организаций

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Нацкомфинуслуг намерена ужесточить требования к руководителям финансовых организаций

 Руководителем, главным бухгалтером или владельцем существенного участия в финансовом учреждении не может быть лицо, которое ранее в течение 6 месяцев одного года занимало аналогичную должность в компании, у которой были отозваны или аннулированы все лицензии.

Такая норма закреплена в проекте распоряжения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) о внесении изменений в профессиональные требования к руководителям и главным бухгалтерам финансовых организаций, обнародованном на сайте регулятора.

Также отмечается, что такая норма применяется в течение пяти лет со дня принятия такого решения регулятором.

Кроме того, на вышеуказанные должности не могут назначаться лица, отстраненные от управления финансовым учреждением, если временная администрация установила нарушения законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке финансовых услуг (норма действует пять лет), а также если предприятие было признано банкротом и/или подвергнуто процедуре принудительной ликвидации (норма действует 10 лет).

Согласно проекту распоряжения, требования распространяются на руководителей и главных бухгалтеров страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений (кроме банков, участников фондового рынка, институтов совместного инвестирования в части их деятельности на фондовом рынке, финансовых учреждений, имеющих статус межправительственных международных организаций, Государственного казначейства Украины, государственные целевые фонды, администраторов негосударственных пенсионных фондов и негосударственных пенсионных фондов).

Также отмечается, что руководитель компании должен иметь высшее образование не ниже магистра, пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен на соответствие знаний профессиональным требованиям по типовой программе повышения квалификации руководителей, составленной по направлению деятельности финансового учреждения и утвержденной Нацкомфинуслуг (72 часа). Иметь общий трудовой стаж не менее пяти лет, из которых стаж работы на руководящей должности - не менее двух лет, и не менее одного года - руководителем компании на рынке финансовых услуг (для председателя правления кредитного союза - стаж работы руководителем не менее одного года, на руководителя ломбарда требование не распространяется). А также иметь безупречную деловую репутацию.

Теги: #руководители #нацкомфинуслуг #кадры #требования
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