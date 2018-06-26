Кабмин предлагает Раде отложить до апреля 2019 года реорганизацию двух инспекций в Госэнергонадзор

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде отложить до 31 марта 2019 года реорганизацию Государственной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей и Государственной инспекции по энергонадзору над режимами потребления электрической и тепловой энергии в центральный орган исполнительной власти "Государственная инспекция энергетического надзора" (Госэнергонадзор).

Соответствующий законопроект №8527 зарегистрирован в Раде 25 июня.

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Правительство мотивирует свое предложение задержками в отборе руководителя нового органа, сложностями с обеспечением его финансирования, а также необходимостью своевременной подготовки к осенне-зимнему сезону.

Как сообщалось, согласно действующему законодательству реорганизация двух инспекций в Госэнергонадзор должна была произойти до 11 июня 2018 года.