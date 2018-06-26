Экономика

13:31 26.06.2018

"Укртрансгаз" объявил тендер по выбору подрядчика для реконструкции компрессорной станции "Яготин" за 2,5 млрд грн

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"Укртрансгаз" объявил тендер по выбору подрядчика для реконструкции компрессорной станции "Яготин" за 2,5 млрд грн

ПАО "Укртрансгаз" объявило тендер по выбору подрядчика для выполнения реконструкции компрессорной станции (КС) "Яготин" ожидаемой стоимостью 2,5 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

"Контрактом предусмотрено, что победитель тендера должен обеспечить проектно-изыскательные работы, выполнить поставку оборудования, провести строительно-монтажные работы и совместно с заказчиком ввести объект в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

В "Укртрансгазе" подчеркивают, что применение EPC-контракта позволит не привязываться к конкретному производителю оборудования на этапе тендера, обеспечить расширение конкуренции в рамках проекта.

"Важно также то, что условия тендера содержат не только ценовые критерии. Одним из главных дополнительных критериев оценки является КПД оборудования, предусмотренного в тендерных предложениях участников. Этот параметр характеризует уровень затрат топливного газа на модернизированной КС "Яготин", - отмечают в пресс-службе.

В рамках проекта планируется до 2021 года построить на КС "Яготин" новый компрессорный цех в составе 4 газоперекачивающих агрегатов с приводом от газотурбинных двигателей мощностью 14-16 МВт каждый и необходимой инженерной инфраструктурой.

"Использование современных агрегатов с высокими экологическими показателями и показателями эффективности позволит обеспечить транспортировку природного газа в объемах около 50 млн куб. м в сутки, или 16,5 млрд куб. м в год", - добавляют в компании.

Завершить тендерную процедуру и подписать контракт с победителем планируется до 1 октября 2018 года.

Ранее "Укртрансгаз" определил КС "Яготин" одним из приоритетных объектов для модернизации. Эта станция играет ключевую роль в транспортировке газа собственной добычи с газопромышленных управлений "Шебелынкагазвыдобування" и "Полтавагазвыдобування", принимает участие в процессе закачки газа в ПХГ. КС компримирует (сжимает) газ для его дальнейшей транспортировки по магистральным газопроводам "Шебелинка-Диканька-Киев", "Шебелинка-Полтава-Киев", "Ефремовка-Диканька-Киев". Даже при нулевом транзите российского газа через Украину, этот объект останется затребованным.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Теги: #укртрансгаз #реконструкция #тендер
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