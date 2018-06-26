НБУ получил от белорусского Паритетбанка заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) 25 июня получил от Паритетбанка (Республика Беларусь) пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в украинской "дочке" Сбербанка (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ во вторник.

"Национальный банк Украины 25 июня получил от белорусского Паритетбанка пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала. Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке находятся на рассмотрении", сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ в марте 2018 года принял решение отказать Паритетбанку в приобретении 100% акций Сбербанка.

"НБУ отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритетбанк" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - отмечал украинский регулятор.

Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него - украинскую "дочку" Сбербанка РФ. Изначально власти Белоруссии одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная В.Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается в собственности государства.

Сбербанк (Украина) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов(42,363 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.