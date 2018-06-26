Экономика

12:16 26.06.2018

В правительстве подтвердили намерения Микольской приостановить работу в Украине для обучения в Стэнфорде

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В правительстве подтвердили намерения Микольской приостановить работу в Украине для обучения в Стэнфорде

 Заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская в ближайшее время приостановит работу в Украине для обучения в Стэнфордском университете, подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Вопрос о том, кто и в каком формате будет исполнять обязанности Н.Микольськой, пока решается, уточнил собеседник агентства.

Официальное подтверждение Министерство экономического развития и торговли даст после соответствующего объявления на сайте университета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Н.Микольская сообщила коллегам в ходе празднования дня государственного служащего о своем намерении пройти курс обучения в Стэндфордском университете продолжительностью 10 месяцев, начиная с сентября этого года.

Как сообщалось, Наталия Микольская назначена заместителем министра экономического развития и торговли – торговым представителем Украины в апреле 2015 года.

Н.Микольская получила образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франко и Europa-Kolleg Hamburg (Германия). Она представляла интересы украинского бизнеса в ВТО, защищала национальных и иностранных производителей в рамках торговых расследований. В 2014 году Н.Микольская была признана специалистом №1 в сфере международной торговли согласно Ukrainian Law Firms 2014 и названа лучшим юристом в сфере международной торговли согласно рейтингу Best Lawyers International 2014.

Теги: #мэрт #микольская #стэнфорд #обучение
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