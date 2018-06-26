Экономика

11:22 26.06.2018

Правоохранители открыли за 5 мес. 188 уголовных производств в отношении должностных лиц ГФС

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Правоохранители открыли за 5 мес. 188 уголовных производств в отношении должностных лиц ГФС

Правоохранительные органы за январь-май 2018 года открыли 188 уголовных производств по фактам коррупционных и других преступлений, совершенных должностными лицами Государственной фискальной службы (ГФС), сообщило ведомство на сайте.

"Из них по материалам подразделений внутренней безопасности ГФС – 169", - уточнила ГФС.

При этом ГФС отчиталась об объявлении 44-х сообщений о подозрении в совершении преступлений, а также направила в суд 20 обвинительных актов, по которым 11 сотрудников уже признаны виновными в совершении преступлений.

Согласно сообщению, за январь-май этого года специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции составили и направили в суд 76 административных протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, по которым 12 лиц признаны виновными в административных правонарушениях.

Теги: #гфс #уголовные_дела #правоохранители
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